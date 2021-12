Marcelo Ríos cargó contra Gabriel Boric: "No me da nada de confianza"

Marcelo Ríos, ex número uno del mundo del tenis, expresó en redes sociales su postura política de cara a las elecciones y cargó contra el candidato presidencial Gabriel Boric, señalando que no le da confianza, e hizo un llamado a "votar con responsabilidad, hay mucho en juego".

A través de Instagram, Ríos primero compartió un video de un venezolano explicando que la situación que vive Chile es similar a la que tuvo ese país cuando asumió Hugo Chávez en 1999; y en la misma publicación agregó por escrito sus argumentos sobre lo negativo que será "un gobierno comunista".

"Para mí, igualdad en este caso debería ser en salud y educación, en eso estoy de acuerdo, pero no que todos seamos iguales económicamente, cosa que esta gente piensa que con un gobierno comunista lo van a lograr, cosa que les puedo firmar no será así", publicó Ríos.

Del mismo modo, apuntó que "me he dado cuenta que la gente piensa que teniendo un gobierno comunistas sus vidas cambiarán, serán y tendrán todo lo que el gobierno les promete. Pero he investigado un poco y les quiero contar que eso es imposible de lograr".

"Si sale un gobierno comunista nos vamos a la mierda y lo más seguro sin retorno, no creo que valga la pena ni siquiera pensarlo", agregó.

Finalmente, en una apreciación con su sello personal, criticó a Boric.

"Cada vez que veo a Boric me acuerda al típico amigo huea o perno, que por ejemplo, trata de vestirse bien pero todo le queda mal, trata de hacerse el chistoso y el hueón es fome, se deja barba y le queda como las hueas. No me da nada de confianza, pero bueno, es una visión personal", sentenció.

