Marcelo Ríos contó que consumió éxtasis y habló de antigua infidelidad

El ex número uno del mundo Marcelo Ríos reveló que alguna vez consumió éxtasis e igualmente habló sobre una antigua infidelidad revelada por un medio nacional durante su participación en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

En detalles publicados por Las Ultimas Noticias, el ex tenista relató que tras probar la droga sintética "estaba viendo a 'Lucho' Jara en la tele y se me acercaba así", mientras acercaba su mano al rostro.

Además, dedicó palabras a la conocida infidelidad a su pareja de hace algún tiempo, Giuliana Sotela, que apareció en la revista Cosas.

"Lo hice porque la mina era rica. Aburrido, París, solo, copete. Y la historia ahí no queda, era la época en que había messenger y la mina no me contestaba. Yo, ¿qué pasó?... una semana. Vuelvo a Chile, veo un kiosco y ahí estaba... bailando. Me arrepentí, aparte que a la mina nunca más la vi poh. No la conocía, a la crespita", señaló Ríos.

Otro de los momentos curiosos que dejó Ríos fue su revelación sobre la vez que dejó plantado a Ricardo Ajona: "Yo antes lo escuchaba y me encontré con él en Costa Rica. Conversamos, quedamos de jugar golf al otro día y yo no llegué. No sé si él habrá llegado", dijo.

La edición de "Podemos Hablar" saldrá al aire este viernes.