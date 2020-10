Marcelo Ríos explicó su decisión de no votar para evitar "estar en una cola metido"

El legendario ex tenista nacional Marcelo Ríos decidió restarse del Plebiscito por una Nueva Constitución, pese a que había viajado a Chile por esto, y explicó su decisión de no votar en horas de la mañana.

En diálogo con Canal 13, Ríos señaló que "yo vine a votar a Chile, a votar al Plebiscito porque me interesaba, pero más que eso quiero hacer un alcance y demostrar lo mal que estamos, lo irresponsable que ha sido esta 'cuestión' del Plebiscito, lo mal organizado de las mesas, que no llega la gente y las colas".

"Llegué a las ocho en punto, voy a la mesa y era el único, entonces me dice: falta un vocal de mesa y mientras no haya un vocal de mesa no puedes votar. Pasó el rato y entonces me dice: lo malo es que si te quedas y te pillan te van a dejar como vocal de mesa, lo que le pasó parece a (Stefan) Kramer y decidí irme, y no pude votar".

"Es una falta de respeto hacia nosotros como gente que quiere demostrar su voto. Yo tenía que hacerme a las 10 un examen médico y me acabo de desocupar. Ahora pasé por ahí y hay una cola que llega hasta el (Colegio) Verbo Divino, entonces para estar en una cola metido, si me 'huevea' la gente, imagínate cómo me van a huevear en la cola", cerró.