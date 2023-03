Marcelo Ríos: Fui mal asesorado y llevé muy mal mi carrera

El exnúmero uno del tenis a nivel planetario Marcelo Ríos confesó que a estas alturas, retirado hace varios años, considera que fue mal asesorado y que llevó de mala forma su carrera.

"No pienso tanto, me retiré a los 26 ó 27, pero pude lograr lo que nunca soñé: ser número uno y bastante joven", explicó en conversación con DSports.

"Me hubiera gustado ser número uno más viejo, más maduro. Disfrutarlo más, lo disfruté muy poco, era chico. No entendía bien lo que estaba pasando. Nunca había habido un número uno en Chile, entonces era el único y no sabía dónde estaba realmente. Me encontré en un mundo nuevo, de que era el mejor del mundo, fue fuerte y creo que fui muy mal asesorado y llevé muy mal mi carrera", indicó.

Habló también sobre Boris Becker, acerca de quien dijo que "me llamaba la atención cuando yo llegué al tenis. Una vez estaba en el camarín y entró él, un tipo de casi dos metros, enorme. Jugar con él fue fuerte. Siempre he recordado lo que pasó en Stuttgart, en su casa, cuando ya era una leyenda. Tú lo ves ahora que estuvo preso, que no puede caminar, la relación con él es totalmente diferente, pero para mí fue un tipo que me llamó la atención mucho por su manera de ser y en el tenis que él tenía".

"Para mí, Roger Federer ha sido el mejor de la historia, lejos. Ver jugar a Federer, la clase que tiene dentro y fuera de la cancha. Es un tipo totalmente completo", agregó, y dijo de Nicolás Jarry que "le pregunté: '¿no te gustaría ser más chico?' No 1,60, sino 1,90, porque creo que jugaría mucho mejor. Yo creo que midiendo 1 metro 90 y moviéndose como se mueve -que se mueve bastante para medir dos metros-, sería un jugador top ten".