Marcelo Ríos: Jamás llegué al Grupo Mundial, así que es un logro en mi carrera

El ex número uno del mundo Marcelo Ríos, se mostró feliz por la épica victoria del equipo chileno de Copa Davis frente a Austria en Salzburgo, y destacó su esfuerzo por haber estado presemte en la confrontación y ser parte del cuerpo técnico.

El "Chino" aseguró que "estoy contento, vine para acá con una gran expectativa, y para ayudar. Se ha creado una familia bastante importante y me siento parte del equipo. Jamás llegué al Grupo Mundial como tenista, asi que para mí esto es un logro en mi carrera, a pesar de que no jugué".

"Es una felicidad muy grande, la pensé mucho, pero decidí venir. El equipo me insistió que viniera, Nicolás (Massú) también me lo pidió, me pagué el pasaje y creo que hemos hecho un gran trabajo", agregó.

Sobre el nivel de los tenistas nacionales, Ríos destacó que "A Garín siempre le cuesta definir y me parece que lo hizo de forma espectacular, es un chico que está 80° en el mundo, Jarry se está metiendo entre los 40, tenemos grandes jugadores y está la confianza y las ganas de llegar adelante".

Finalmente, el zurdo hizo un llamado y dio que espera que "el Presidente nos apoye y elija las cosas buenas, que la televisión nos apoye y los auspiciadores. Que vayamos como nos merecemos, como uno de los 16 mejores equipos del mundo".