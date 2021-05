Marcelo Ríos: Joaquín Niemann me recuerda mucho a mí

El ex número uno del tenis mundial Marcelo Ríos comentó el presente de Cristian Garin, de quien cree puede dar mucho más y también tuvo palabras para el golfista nacional Joaquín Niemann, a quien alabó por su gran momento en el PGA y porque le recuerda a como era él en sus inicios.

"Conversaba harto con Joaquín por WhatsApp, y él vive en Jupiter (Florida), no muy lejos de donde vivo yo. Entonces, le dije que me invitara alguna vez que jugara cerca de acá. Y me llamó, me dijo que estaba jugando en Tampa y me preguntó si quería ir. Es la raja el pendejo. Su gente es a toda raja, su equipo", contó Ríos en una larga entrevista con La Tercera.

"En lo que la rompe sí, y que me hace recordar mucho a mí, es que el pendejo es demasiado relajado. Lo fui a ver contra Dustin Johnson y Justin Thomas, que son el número 1 y 2 del mundo, y los dos días hizo mejor score que ellos. La manera de ser de él, de ser muy relajado... La tiene tan clara y confía tanto en él... Estaba jugando con el número uno y dos del mundo y él iba bostezando. Él vive su mundo y en el mundo en que vive lo hace la raja y la cagó. Si está en ese nivel, con esa edad, y puede competir con los mejores del mundo, es porque tiene un don y ojalá nunca lo pierda. Esa facilidad, esa confianza que se tiene", añadió el otrora tenista.

"Fuera de la cancha, es un niño. Yo lo pasé la raja con él. El día antes del torneo fui a comer con él y me entretuve mucho, y eso que tiene la mitad de mi edad. Conversamos de tú a tú. Es un pendejo la raja, muy ubicado, muy simpático. Fue una bonita experiencia", comentó.

Ríos tuvo también palabras para Garin y para Nicolás Jarry, con quienes conversa de manera seguida.

"He hablado harto con Garin. No es que me quiera subir al barco de él, pero yo le hice el contacto con (Franco) Davin y (Luis) Lobo. Conversamos bastante y Franco me pregunta cosas de Cristian, y Cristian me cuenta harto. Al ranking que tiene le falta mucho; puede avanzar mucho más. Creo que Garin no ha ganado nada grande y es la verdad. No es que sea un ranking mentiroso, está 23 porque se lo merece, pero ganando algo grande se va a meter entre los primeros. El cuarto de final que pierde con Berrettini (en Madrid) después de ir 7-5 y 3-1 no le puede pasar. Era el momento de dar el salto, pero lo veo jugando bien a ratos. Está mucho más motivado, ya se la cree. Está a un paso de pegarse un torneo bueno, una semi de Grand Slam... Y, una vez que te metes, es más fácil. El 20 es como peligroso, te puedes ir a la mierda o meterte. No hemos visto al Garin que yo quiero ver y que, creo, puede dar mucho más", expresó.

" Yo le digo que se crea el cuento, está entre los mejores del mundo. Ya lo respetan. Le ganó a Medvedev... Todos dicen que Medvedev está mal, pero le ganó al tres del mundo. Ganarle al tres del mundo no es fácil, aunque esté en su peor momento. Garin juega muy bien un torneo y tres, mal. Yo creo que tiene que ser un poquito más regular. Quizás tiene que dosificar sus torneos, pero dar el cien por ciento en cada uno de ellos", añadió.

Y sobre Jarry dijo que le será difícil volver al top 100, pero que lo hará: "El otro día ganó 6-0 y 6-0 y le dije que el hueón al que le ganó debe haber tenido -10 puntos. Yo estuve hace un mes en la casa de Jarry y me dijo que iba a ir a un Futuro porque necesitaba partidos. Vi que perdió 7-5 y 7-6, pero lo he visto bien. Yo creo que es súper difícil empezar de cero, luego de que te hayan cortado la carrera después de estar 40 del mundo", dijo.

"Yo he visto que los tipos que son buenos siempre vuelven y se demoran súper poco. Wawrinka, Dimitrov, Nishikori... Sock no volvió, porque es malísimo. Aparte que me cae mal y eso que no lo conozco. Imagínate estar jugando el US Open e ir a jugar a Egipto. Yo no puedo creer que anden miles de chilenos hueveando en Egipto, salís pa'atrás. Ganas medio punto y pierdes 2 mil dólares. La que me tiene impresionado es Guarachi. No la conocía, pero que esté 15 del mundo en dobles es muy bueno", comentó.