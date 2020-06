Marcelo Ríos por Kyrgios: Dije que era payaso, pero sin mala intención

El ex tenista chileno Marcelo Ríos comentó los dimes y diretes que ha tenido con el australiano Nick Kyrgios a través de redes sociales y aseguró que dijo entretenido verlo jugar, aunque comentó que a veces se excedía en su comportamiento.

"Lo encuentro un gran jugador. Me gusta, lo encuentro entretenido verlo jugar. Dije que de repente se iba para el otro lado y era demasiado payaso. Sin ninguna mala intención. Es más, lo he saludado miles de veces", comentó Ríos en entrevista con el portal Tenis Chile.

"Lo que hizo en Roma (en 2019) de tirar sillas... Debería estar suspendido. Pero es un showman y eso lo sabe la ATP", añadió.

Tras sus primeros dichos, Kyrgios le respondió en Instagram asegurando que "nadie se preocupa más de él, así que empieza a hablar de mí. Lo entiendo".