Marcelo Ríos: Todo tiene su fin, pero me costaría decir ahora que no jugaría más

Marcelo Ríos, leyenda del tenis chileno y exnúmero uno del mundo, se mostró emocionado tras la victoria en la exhibición ante el español Alex Corretja, aunque evitó decir que este fue su último partido, pese a explicar las complicaciones que tuvo en el juego por culpa de las lesiones.

"Antes del partido dije que podía ser mi última exhibición. Tuve una operación a la cadera hace poco y hace un par de semanas me pillaron otra lesión en la columna. Me ha costado bastante salir adelante, más que la exhibición, es entrenar, el día a día", declaró Ríos en el Arena Monticello.

"Todo tiene su fin, pero me costaría decir ahora que no jugaría más, no sé si sería responsable de mi parte. Me gustaría jugar mejor", agregó el "Chino", quien recibió constantemente el cariño del público.

En la misma línea, afirmó que "me gustaría poder retroceder un poco el tiempo, hacer las cosas mejor y hoy poder seguir jugando".

"Agradezco que por casi 30 años de mi vida me han seguido y apoyado. Y tal como me apoyaron a mi, apoyen a los tenistas jóvenes", cerró Ríos.