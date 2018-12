Marcelo Ríos tras su regreso a las canchas: Jugar en Chile es bonito y emocionante

El ex número uno del mundo, se abrió además a la posibilidad de realizar nuevas exhibiciones.

El ex número uno del mundo Marcelo Ríos, tras vencer al ecuatoriano Nicolás Lapentti en disputado duelo de exhibición, se mostró feliz por regresar a las canchas y valoró el hecho de volver a jugar en nuestro país.

"Después de tanto tiempo retirado, jugar en Chile es bonito y emocionante. Agradezco a todo el público. Cada vez que vengo a jugar acá me hacen sentir como en casa", aseguró el "Chino" en conversación con la transmisión oficial de TVN.

Además, manifestó su emoción por poder compartir este encuentro junto a su familia: "Me preparé lo que más pude, me gusta jugar bien. Jugar delante de mis hijos, que no sabían lo que hacía su papá antes, fue importante para mí".

Finalmente, comentó su frustrado regreso al circuito en el Challenger de Ohio, aunque avisó que "ojalá se puedan hacer más exhibiciones. Hay Marcelo Ríos para rato", cerró.