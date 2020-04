Marcelo Ríos venció a Roger Federer en la final y se consagró en la edición virtual del Miami Open

El ex tenista chileno Marcelo Ríos se adjudicó la edición virtual del Masters 1.000 de Miami tras vencer en la final al suizo Roger Federer, en una votación diseñada por la cuenta TennisTV, perteneciente a la ATP.

El "Chino" se impuso en variadas votaciones generadas que marcaban el destino del partido y terminó quedándose con el encuentro por parciales de 6-4 y 6-3.

Para llegar a la final, Ríos había derrotado al también nacional Cristian Garin, tenista que se había quedado con Indian Wells en la primera versión de los torneos virtuales.

Antes, el "Chino" debió eliminar en la plataforma vitual a Alex De Minaur, Andy Roddick, Karen Khachanov y Domic Thiem.

RED HOT CHILE PEPPER 🌶🇨🇱@MarceloRios75 beats Federer 6-4 6-3 to win the Virtual All Stars Miami Open! pic.twitter.com/PBrqLAwEQA — Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2020

Roared on by a nation, Marcelo Rios is the first man through to the virtual Miami Open final!



Here's how he got there:

R1: d. De Minaur 67-33 (%)

R2: d. Roddick 63-37

R3: d. Khachanov 68-32

QF: d. Thiem 60-40

SF: d. Garin 53-47 pic.twitter.com/94nDKTYriO — Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2020