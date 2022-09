Marcelo Ríos y el Plebiscito: Pido perdón a la gente atacada, fue una batalla muy desgastadora

El chileno Marcelo Ríos, ex tenista número uno del mundo que está radicado en Miami, reflexionó sobre el Plebiscito Constitucional de Salida que vive el país este domingo, asegurando que las cartas están "tiradas" y pidió "perdón" a la "gente atacada" en una "batalla de tirar y recibir".

"Estamos a horas de saber cuál será el futuro de nuestro hermoso país, han sido días de recibir muchas críticas, amenenazas y descalificaciones. Yo sé que uno se las busca, pero lo digo hora, que las cartas ya están tiradas, que mis declaraciones y malos tratos fueron tratando de demostrar mi opinión a esta votación que se viene", escribió Ríos en Instagram.

En la misma línea, agregó: "Pido perdón a la gente atacada y me doy cuenta que fue una batalla de tirar y recibir muy desgastadora".

"En fin, sólo queda pedir que lo que pase hoy nos una como país y volvamos a ser el Chile seguro, sin delincuencia, bonito y volvamos a sentirnos orgullosos de ser chilenos. Viva Chile mierda", cerró Ríos.

"La gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco"

Ríos, en una publicación posterior, continuó profundizando sobre los ataques hacia su persona, señalando que son personas "resentidas" porque lo hace desde su "palacio, lo que algunos llaman privilegios".

"Yo les quiero contar que todo lo que tengo me lo gané a esfuerzo y nadie me regalo nada, para mi y para la gente exitosa, estos no son privilegios, es una consecuencia a la sacada de chucha que me enseñaron mis padres y que lo hago en cada cosa que me propongo en la vida", argumentó.

"Privilegios son ser menor de edad y cometer delitos y quedar libre, estafar a gente con plata y no cumplir tu condena y andar libre por la vida, ganar 12 palitos de por vida si no me equivoco,y no tener puta idea de gobernar un país y podría seguir,la gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco", sentenció.