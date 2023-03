Marcelo Ríos y la Copa Davis: "No voy a estar en un equipo para pasarlo mal"

Marcelo Ríos, en la previa de la exhibición con Alex Corretja este viernes a las 22:30 horas, habló sobre su relación con el equipo de Copa Davis y aseguró que no volverá mientras siga Sergio Elías al mando de la Federación de Tenis de Chile. Además, indicó que no quiere volver "para pasarla mal".

"Mientras esté el presidente Elías no voy a estar ahí, tuve un problema con él por mentiroso, decirme cosas que no eran verdad y se lo dije en la cara. No me sentía apoyado por el equipo", declaró Ríos en ESPN.

El "Chino" precisó señalando que cuando ocurrió el conflicto con Elías sintió poco apoyo por parte del capitán del equipo, Nicolás Massú, aunque aclaró que no tiene conflicto alguno con el "Vampiro".

"Yo hablé con Massú y lo entendió, nos llevamos bien, y lo hacíambos porque era entretenido, no nos hacemos millonarios, ganamos una mierda en la Copa Davis".

"No voy a estar en un equipo para pasarlo mal. A él le gusta", explicó.

Finalmente, indicó que "me encantaría estar en el Mundial, la Copa Davis es entretenida, el equipo es la raja, pero tampoco lo quiero pasar mal y estar obligado".

"Federer es lejos el mejor de la historia"

Ríos también dedicó palabras para Roger Federer. Si bien indicó que el suizo "no era entretenido" como Nick Kyrgios o Fabio Fognini, fue enfático en remarcar que es "lejos" el mejor de la historia.

"Cuando Federer dijo que merecía estar en el salón de la fama, eso es valioso para mí. Si lo pide la ATP me da lo mismo, pero si lo dijo él, me importa. Que en una entrevista dijera que estaba entre sus ídolos es mas valioso para mí que venga el presidente de la ATP a premiarme", aseguró.

Del mismo modo, apuntó que quedó "saturado" del tenis y no es bueno mirando partidos. "Me encanta ver a Kyrgios, Alcaraz, a Nadal".

Y también hizo una comparación con su época: "Cuando yo jugaba habían 50 tipos que jugaban bien. Ahora, a veces hay un top 20 y no sabes quién es".

"La gente en Chile no valora los ídolos"

Por último, Ríos aseguró no sentirse arrepentido de nada de lo que hizo en su carrera y lamentó las críticas que reciben los ídolos en Chile, usando como ejemplo los dardos que han recibido los seleccionados de la "generación dorada", que ganaron las Copas América de 2015 y 2016.

"La gente no valora los ídolos, es envidiosa de la gente que le va bien. Hay gente mal intencionada, a Bravo lo criticaron por viajar en primera clase y decir que estaba cansado. De Vidal puedes decir lo que querai. Se manda cagadas como todos y lo revientan. Y no por eso deja de ser un buen futbolista. Esos tipos, como Alexis (Sánchez) son tocados por una varita", explicó.

"No porque Vidal se mandó una cagada lo vas a dejar fuera de un equipo. Si Messi choca, ¿lo dejas fuera de la final?", cuestionó.