Marcelo Ríos y su nueva experiencia como coach de promesa del tenis chino: "Me recuerda mucho a mí"

El ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, trabaja por estos días con a promesa del tenis de China, Juncheng Shang, con el que vive un periodo de "prueba y conocimiento" ad portas de tener su primera experiencia como coach profesional.

"Empezamos el viernes 22, tuvimos seis días para entrenar. Esto fue más como una prueba para decidir si vamos a seguir o no. Ellos me ofrecieron un acuerdo económico y Jeff (Schwartz), mi agente, está negociando con ellos", dijo al respecto a La Tercera.

En cuanto a las cualidades de Shang, indicó que "me recuerda mucho a mí, es muy parecido en la manera de ser. En mi vida me había impresionado tanto al ver jugar a alguien. Lo había visto jugar con Shapovalov, me llamó la atención, pero no lo pesqué mucho. Aparte tiene 17 años y nunca ha tenido un entrenador de tiempo completo y ni ha hecho una pretemporada. Está 300 solo por lo que ha visto. Imagínate si lo llego a entrenar o lo llegan a entrenar, el potencial que tiene es increíble", apuntó.

El "Chino" agregó además que "él tiene una derecha muy buena, de zurdo, que es muy pesada pero muy plana, un poco como la mía. Entonces, traté de meterle esa derecha que pique más, como la de Nadal. La entrenamos un día y el hueón la agarró altiro".

"Tampoco quiero que cada vez que le pegue esté pensando en hacerla, pero la hizo y la cagó lo bien que le salió. En la devolución se echa para atrás y, en el lado de las ventajas, le dije que se parara en la línea y se metiera un paso, como lo hacía yo, y ahí le pegara", agregó.

En esa lína, apuntó que "le enseñé que tiene que entrenar como va a jugar el partido. Prefiero que entrene 20 minutos buenos que cuatro horas mal. Imagínate que ya le metió 6-1, 6-1 al número uno del mundo junior, y cuando jueguen en un torneo el otro va a ir mentalizado de que le sacaron la chucha en un entrenamiento", deslizó.

Respecto al tema contractual, aseguró que "yo debía cerrar contrato con él el lunes, pero dije que no, porque quiero ir a estos dos challengers con él y saber qué es estar ahí antes de tomar una decisión".

A la hora de dar a conocer los cambios que le ha realizado al juego de

En cuanto al saque, el nacional señaló que "técnicamente es igual al mío, pero tiraba la pelota muy abajo. Ahora la está tirando más alta y la está agarrando arriba". Finalmente, el nacional se declaró contento por lo visto, principalmente por la buena respuesta de Shang a sus reglas .

Juncheng Shang es profesional desde el año 2021 y hoy ocupa la posición 334 del ranking mundial.