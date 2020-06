Adrián García y su experiencia en el Adria Tour: Quizás no fue el mejor momento para hacerlo

Radicado en Serbia hace un seis de años, el ex tenista chileno Adrián García dijo presente en el ahora polémico Adria Tour y en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa defendió la idea de Novak Djokovic asegurando que el certamen se organizó bajo los protocolos sanitarios que por esos días regían en la capital Belgrado.

"Acá la gente ha funcionado de la misma manera, no han habido algún tema de restricciones y esto hace más de dos meses. Los primeros dos meses estuvieron complicado, pero los casos nunca se dispararon y siempre estuvieron bajo control. Ahora se está levantando un poco, pero no hubo muchos casos", contó quien fuera 103 en el ranking mundial.

"Novak hizo este tour por razones humanitarias para gente que no tenían ingresos. Era una idea muy bonita, yo fui el primer día y estuve tomando distancia social, porque tengo una hija, mi novia, mi mamá entonces había que estar bien seguro, y eso fue hace 12 días, y a Novak se le permitió hacer el torneo, porque había muy pocos casos, hubo fútbol con 20 mil personas, y no había problemas pero parece que ahora se disparó el tema y se instaló nuevamente la polémica", añadió.

García explicó que las autorizaciones fueron de acuerdo a los protocolos sanitarios regentes en Serbia.

"No es que Novak se escapó con los tarros, era un torneo muy lindo, y quizás no fue en el mejor momento, pero cuando se hizo, estaban las medidas y las autorizaciones pertinentes", dijo.

"Los protocolos que se estaban siguiendo eran los que se estaban llevando, porque acá no hay medidas tan controladas. No hay horario de salida o toque de queda, no es obligatorio usar mascarillas ni distancia social", añadió.