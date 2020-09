Dominic Thiem: Desde que trabajo con Nicolás Massú, cambió mi mente

El tenista austriaco Dominic Thiem (3° del mundo) elogió a su entrenador, el chileno Nicolás Massú, luego de conquistar por primera vez un Grand Slam, este domingo en la final del US Open ante Alexander Zverev (7°).

Thiem dijo en conferencia de prensa que "desde que trabajo con Nico Massú, mejoré en cancha dura. También cambió mi mente. Para mí no es una sorpresa que mi primer Grand Slam no sea Roland Garros".

Además, el europeo describió la dificultad de esta definición: "Los medios me tomaron como favorito para esta final. Pero no fue así como me acerqué a esta final y como la jugué. Sé de lo que es capaz Sascha (Zverev). No solo desde la semifinal del Abierto de Australia y hoy lo demostró", cerró.

Thiem es pupilo de Massú desde febrero de 2019, desde ese momento, el jugador alcanzó cuatro finales de torneos majors (contando el título en Nueva York) y ascendió desde el octavo al tercer lugar del ránking ATP.