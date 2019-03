Dominic Thiem llenó de elogios a Nicolás Massú tras coronarse en Indian Wells: "El triunfo es gracias a él"

Luego de lograr su primer título en un Masters 1000 al triunfar en Indian Wells, el austriaco Dominic Thiem llenó de elogios a Nicolás Massú por el trabajo realizado como su coach, apuntando a que la victoria también llegó gracias a la conducción del ex tenista chileno.

"Es increíble tener a Nicolás en mi equipo porque siempre está muy motivado. Él pone la motivación en mí mismo en la cancha y eso es genial", declaró el número cuatro del mundo al sitio oficial del ATP.

"Además de los partidos, entre los dos tuvimos una gran intensidad en las prácticas antes de Indian Wells. Me encontró no en buena forma física y con mi nivel un poco bajo, pero me hizo campeón del torneo. Esto es un logro increíble también por él", agregó.

"Pudimos ambos convertir algo malo en muy bueno. Vuelvo al número cuatro del ránking ATP y estoy de vuelta en el top ocho con miras al ATP de Londres", recalcó el diestro.

After just three weeks of working with Chile’s @DavisCup captain @massunico, @ThiemDomi has won his first Masters 1000 title 🏆#MondayMotivation



