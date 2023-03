Dominic Thiem llenó de halagos a Nicolás Massú: Es apasionado en hacerme mejorar cada día

Dominic Thiem (99° del ranking) fue uno de los grandes atractivos que tuvo el ATP 250 de Santiago en su edición 2023, y pese a que el pupilo de Nicolás Massú no tuvo una gran presentación en el certamen, si se robó la atención de un país que le comenzó a tomar cariño por su cercanía con el doble medallista olímpico.

Es que la relación del otrora tres del mundo con el capitán del equipo chileno de Copa Davis ha ido en aumento con los años desde que trabajan a la par, y así lo hizo sentir en una entrevista a La Tercera, en la que destacó las cualidades de su entrenador.

"Llevamos cuatro años juntos, con mucho éxito; cuatro años muy interesantes, cuatro años también de una gran relación", partió reflexionando el austriaco respecto del tiempo que ambos llevan trabajando.

En ese sentido, asumió que: "Hemos tenido un éxito increíble y ahora estamos pasando por momentos un poco más difíciles, ya que mis resultados no son los de antes. No estoy jugando como antes, pero estamos dando lo mejor de nosotros, los dos, para mejorar cada día y volver a obtener mejores resultados".

A la hora de destacar aspectos de Massú, apuntó que: "Ahora lo conozco hace cuatro años, así que ya no me sorprende, pero, al principio, su pasión, su energía... Lo positivo que era. Sin embargo, sí, es apasionado en hacerme mejorar cada día y hacer buenos entrenamientos. Eso me sorprende".

"Y, por supuesto, cuando vine por primera vez a Chile con él... ¡Qué héroe es aquí! Todo el mundo lo conoce. No sabía qué esperar, pero esto fue agradable y también sorprendente", destacó el europeo.