Esta semana arranca el Thiem's 7, torneo organizado por el pupilo de Nicolás Massú

- [FOTOS] Las figuras que participarán en el torneo de exhibición de Dominic Thiem

Este martes 7 de julio arrancará el torneo de exhibición Thiem's 7 en Kitzbuhel, organizado por el tenista austríaco Dominic Thiem (3° del ránking mundial), quien tiene como entrenador al chileno Nicolás Massú.

El certamen contará con la participación de destacados integrantes del circuito ATP, que son el italiano Matteo Berretini (8°), el español Roberto Bautista (12°), los rusos Andrey Rublev (14°) y Karen Khachanov (15°), el alemán Jan-Lennard Struff (34°), el noruego Casper Ruud (36°) y el también local Dennis Novak (85°).

El formato del evento será muy similar a las ATP Finals con dos grupos y 100.000 euros para el campeón. El evento tendrá sesiones diurnas y nocturnas con una audiencia reducida.

Rublev contó en su cuenta de Twitter que debió hacer una cuarentena de 14 días y que dio negativo en tres exámenes de Covid-19 antes de recibir la autorización de su médico para participar del campeonato.

