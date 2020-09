Mamá de Dominic Thiem contó que tiene una junta pendiente con la "tía Sonia"

La mamá del tenista austríaco Dominic Thiem, Karin Thiem, contó que tiene una junta pendiente con la progenitora de Nicolás Massú, entrenador de su hijo, y además habló con respecto a la relación con el bicampeón olímpico, luego del título que logró el número 3 del mundo en el US Open.

Según sostuvo en Las Ultimas Noticias, Karin le envió a Dominic "un mensaje de buena suerte antes del partido. Creo que él también estaba nervioso. No perdí la fe en Dominic porque sabía que no era él en los primeros dos sets. Mi hijo no se da por vencido y puede dar vuelta esa clase de partidos.

Además, sobre Massú, indicó que la relación es "muy buena, nos texteamos seguido. Es de las personas más simpáticas que he conocido. Solo lo conozco a él y a su hermano Stefano, tengo pendiente una junta con su mamá Sonia. Ibamos a vernos en el torneo de Miami, pero se suspendió por el covid".

"Ansío conocerla para felicitarla por el buen trabajo que hizo con sus hijos. De hecho, tenía planeado viajar a Chile, pero tampoco pude por la pandemia", completó.