Massú celebró su cumpleaños 40 con triunfo de Thiem en Shanghai

Este jueves 10 de octubre es un día especial para Nicolás Massú. El ex tenista chileno, doble campeón olímpico en Atenas 2004, y actual capitán del equipo nacional de Copa Davis, cumplió 40 años y tuvo doble celebración en esta jornada.

Eso porque el austriaco Dominic Thiem (5° de la ATP), dirigido técnicamente por el viñamarino, avanzó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghai, China, tras derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili (26°) por un cómodo 6-3 y 6-4 en una hora y 17 minutos.

Con esto, el pupilo de Massú sumó siete victorias consecutivas, pues viene de ganar la semana pasada el título del ATP 500 de Bejing, y se acerca a su mejor racha de 10 festejos en línea.

En cuartos de final la tarea no será sencilla para Thiem, debido a que enfrentará al italiano Matteo Berrettini (13°), verdugo de Cristian Garin (32°) en segunda ronda y que sigue sin perder un set en el certamen chino, pues en octavos dejó en el camino al español Roberto Bautista Agut (10°) por 7-6 (5) y 6-4.

Saludos cumpleañeros

En esta jornada, Massú ha recibido diversos saludos. La cuenta oficial de Twitter de los Juegos Olímpicos le dedicó un video con el punto con el que derrotó a Mardy Fish para colgarse el oro en Atenas 2004.

En tanto, la cuenta de las Finales de la Copa Davis escribió "Massú sabe cómo celebrar", y publicó el divertido GIF en el cual el "Vampiro" corre para abrazar a Cristian Garin tras sellar en febrero pasado el triunfo ante Austria en Salzburgo por el repechaje de la Ensaladera de Plata.

🇨🇱 @massunico knows how to celebrate 🙌



Happy birthday Nico 🥳@ftch_oficial | #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/qXSL4bNGuv