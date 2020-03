Nicolás Massú: Estoy tranquilo por la entrega, pero obviamente tengo una tristeza grande

Para el ex tenista, el combinado nacional seguirá mejorando su rendimiento.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, valoró el trabajo realizado por Tomás Barrios y Alejandro Tabilo pese a la caída ante Suecia, resultado que no le permitió el ingreso a las Finales de Madrid al elenco nacional.

"Como siempre lo he dicho, el deporte de revancha y estoy muy tranquilo por la entrega que ellos dieron, pero obviamente tengo una tristeza grande. Ellos son jóvenes y tenemos un equipo por muchos años", aseguró.

En esa misma línea sostuvo que "de esto hay que sacar conclusiones porque esto sigue. El año pasado a esta misma fecha estábamos ganando en Austria subiendo al Grupo Mundial y ahora nos toca la otra cara de la moneda, entonces ya sabemos cómo es esto".

Respecto al partido de Tabilo, quien tuvo la opción de quedarse con el encuentro, el viñamarino manifestó que "asumir que estuviste a un punto de ganar y perder te da una tristeza y te duele, sobretodo en Copa Davis. También pensando que si este partido se ganaba venía un quinto punto y podría haber pasado cualquier cosa".

Massú también se refirió a la ausencia de Nicolás Jarry y Cristina Garin, donde expresó que "hay cosas que suceden en el deporte cuando los jugadores, por distintas razones, no pueden estar. Son jugadores que llevan muchos años en el equipo y me hubiera encantado tenerlos a todos, pero no pueden estar uno tiene que enfocarse con el equipo que está".