Nicolás Massú fue nominado a mejor entrenador del año por la ATP

La ATP presentó este miércoles a sus nominados a los premios de este 2020 y entre ellos ubicó al chileno Nicolás Massú, como uno de los mejores entrenadores del año.

El también capitán del equipo nacional de Copa Davis trabaja junto al austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo, a quien llevó este año a ganar su primer Grand Slam, en el US Open, el cual además fue su único título de la temporada.

Massú compite con Gilles Cervara, técnico de Daniil Medvedev, Juan Ignacio Chela, de Diego Schwartzman, Ricardo Piatti, de Jannik Sinner, y Fernando Vicente, de Andrey Rublev.

Coach of the Year Nominees: Gilles Cervara (Medvedev) Juan Ignacio Chela (Schwartzman) Nicolas Massu (Thiem) Riccardo Piatti (Sinner) Fernando Vicente (Rublev) #ATPAwards pic.twitter.com/zgTyCb9Neg

The nominees for the 2020 #ATPAwards are... 🥁 pic.twitter.com/KMgdZjjaqF