"Juanito" Jarry se quedó con la raqueta de su padre Nicolás tras su título en Ginebra

Juan Jarry, hijo del destacado tenista nacional Nicolás Jarry, acaparó miradas en la coronación de su padre en el ATP de Ginebra a costa del búlgaro Grigor Dimitrov en la final.

"Juanito" se quedó con la raqueta de su progenitor y la lució junto a su mamá Laura Urruticoechea.

Tras el último punto, también se vio a ambos celebrar, aunque Juan poco entendía de lo que estaba ocurriendo en Suiza.

TOO GOOD 🤯@NicoJarry claims the third title of his career ✨@genevaopen #atpgva pic.twitter.com/hvl0HgdcrD