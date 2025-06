La gran inquietud de Nicolás Jarry en medio de su dulce semana en Wimbledon

Una grata semana es la que tuvo el chileno Nicolás Jarry (145° de la ATP) al haber logrado meterse en el cuadro principal de Wimbledon después de hacer una sólida qualy, siendo el único representante nacional, hasta el momento, en ganarse el derecho a jugar el tercer Grand Slam de la temporada.

Para la primera ronda de Wimbledon, Jarry tendrá un duro apretón ante el danés Holger Rune (8°), pero el buen nivel que demostró en la etapa de clasificaciones le da esperanzas al chileno de poder dar la sorpresa ante su joven rival.

Eso sí, en medio de este dulce momento y las buenas sensaciones, hay una gran inquietud que aqueja igualmente a Nico, y tiene que ver con el rebelde problema de salud con uno de sus oídos que padece desde el pasado 2024, y que no lo ha soltado en su participación en el presente curso en el circuito.

😥 ¿Qué aqueja a Nicolás Jarry antes de su debut en Wimbledon?

Desde mediados de 2024 que Nicolás Jarry padece una neuronitis vestibular, enfermedad que afecta el oído y genera principalmente episodios repentinos y severos de vértigo, provocados por la inflamación del nervio vestibular, el cual es clave en el equilibrio del cuerpo humano.

Si bien han pasado meses de que apareciera esta condición médica que lo afecta, Jarry aún sufre con la neuronitis vestibular y así lo dejó en claro esta semana en una entrevista con Clay, donde dio a conocer de nuevas complicaciones entorno a esto.

"Me voy dando cuenta que la inflamación me afectó mucho el funcionamiento del ojo. Todavía me mareo fácilmente, pero las consecuencias que están afectando mi visión son algo nuevo", reveló al citado medio, dando a conocer de paso que tras Wimbledon, se juntará con especialistas para analizar más detalladamente qué tiene dañado.

🔸 ¿Desde cuando padece la enfermedad Nico Jarry?

Fue en junio del año pasado que Jarry anunció por primera vez el padecimiento de la neuronitis vestibular, lo que incluso lo obligó a estar fuera de las canchas unas cuantas semanas, y posteriormente no le permitió volver de la mejor forma al circuito.

🇨🇱 ¿A quién enfrentará Jarry en Wimbledon?

El rival de Nicolás Jarry en la primera ronda de Wimbledon será el danés Holger Rune, número 8 del mundo.

🥎 ¿Cuándo debuta Nico Jarry en Wimbledon?

De momento no hay programación confirmada para el duelo entre Jarry y Rune en Wimbledon.

🎾 ¿Qué chilenos juegan Wimbledon?

Nicolás Jarry es el único chileno clasificado al cuadro principal de Wimbledon, aunque Cristian Garin y Tomás Barrios esperan por un cupo de lucky loser en el torneo.