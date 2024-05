Los elogios de Zverev a Nicolás Jarry: "Eres un jugador increíble"

Alexander Zverev (5° ATP) tuvo una gran jornada este domingo 19 de mayo y se consagró campeón del Masters 1000 de Roma frente al chileno Nicolás Jarry (24°).

El alemán hizo un juego perfecto para ganar el partido por parciales de 6-4 y 7-5.

Tras ganar el título y en la ceremonia de premiación Alexander Zverev se dio un tiempo para elogiar la gran semana de Nicolás Jarry en el Masters 1000 de Roma.

“Quiero felicitar a Nico, hizo una semana increíble. Te lo dije en la red, si sigues jugando así esta no será tu última oportunidad de ganar torneos como este. Eres un jugador increíble, mejoras cada año, en cada temporada”, lanzó el 5 del mundo.

“Nico tiene un gran equipo detrás. Es genial ver cómo su familia disfruta cada punto”, agregó Zverev.

