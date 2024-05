Nicolás Jarry alcanzó su mejor ranking en el circuito ATP

Tras su paso en el Masters 1000 de Roma el chileno Nicolás Jarry, todavía 24° del mundo, tendrá un gran salto en el ranking del circuito ATP.

Y es que sus victorias sobre Matteo Arnaldi, Stefano Napolitano, Alexandre Müller, Stéfanos Tsitsipás y Tommy Paul le van a dar mucho bonos.

Tras caer en la final del Masters 1000 de Roma Nicolás Jarry totalizó 2,295 puntos y subió 7 lugares, por lo que el chileno amanecerá este lunes como nuevo 17 del mundo.

Con esto pulveriza su propia marca, pues su mejor ranking fue 18° del ATP y lo consiguió en enero de este año.

Jarry quedó a 4 lugares de pasar el ranking ATP conseguido por su abuelo Jaime Fillol.

Con el nuevo puesto en el ATP la pregunta es lógica ¿Cuánto falta para que Jarry sea Top Ten?.

El camino es difícil, el que hoy ostenta el décimo lugar del circuito es el bulgaro Grigor Dimitrov, quien tiene 3,615 puntos. Jarry necesitaría 1320 puntos para desbancarlo, pero hay muchos rivales y puntos en el camino como para pensar en que eso se de en el corto plazo.

El chileno Jarry, desde mañana 17° del ATP, volverá a la acción en el Grand Slam de Roland Garros, torneo que arranca su fase clasificatoria este lunes 20 de mayo y que tendrá su gran final el 9 de junio.

🚨 Roland-Garros qualifying draws are here! #RolandGarros



Check it out ↘️