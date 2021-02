Nicolás Jarry: "El tenis está, siento que voy por buen camino"

El tenista chileno Nicolás Jarry se mostró optimista tras su paso en el Challenger de Concepción, pese a la eliminación ante el argentino Francisco Cerundolo, en un duelo donde llegó tener dos puntos de partido.

"Es una semana positiva, donde pude ver cuál es mi nivel. Pude demostrarlo contra el mejor jugador del torneo, que viene de ganar tres challengers, al que le competí de igual a igual. El tenis está, me sentí muy cómodo. Tengo muchas ganas de seguir metiéndole y avanzar en cada torneo un poquito mejor", reconoció el nieto de Jaime Fillol.

"Son sensaciones que no siento hace demasiado tiempo, me pasaron la cuenta. Me di la oportunidad de estar a punto de ganar el partido, cerrar no es fácil y menos después de tanto tiempo. Hay que pasar este momento duro y seguir entrenando. Siento que voy por un camino bueno", añadió.

Ahora, Jarry disputará el fin de semana la qualy para el ATP 250 de Córdoba, aunque adelantó: "No hay expectativas. Es un camino muy largo, debo seguir viendo como está mi nivel y afrontando situaciones de nervio con el pecho en alto. Cuando estoy tranquilo puedo jugar muy bien. Tengo que estar más atento".