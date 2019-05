Nicolás Jarry entró al cuadro de la qualy del Masters 1.000 de Roma

El tenista nacional Nicolás Jarry (72° de la ATP) formará parte del cuadro de la qualy del Masters 1.000 de Roma, instancia que se comenzará a disputar el próximo fin de semana en la arcilla de El Foro Italico

El chileno se vio favorecido de la baja de varios tenistas, entre ellos los locales Andreas Seppi (67°) y Matteo Berrettini (31°), quien perdió el pasado domingo la final del ATP de Munich ante Cristian Garin (33°).

Jarry viene de quedar eliminado en primera ronda de las clasificaciones del Masters de Madrid, por lo que en la capital italiana buscará su revancha.

Garin, en tanto, optó por no disputar el torneo y recién reaparecerá en el ATP de Ginebra, una semana antes de Roland Garros.

Rome Qualifying update:

OUT: Berrettini, Seppi, Sonego (WCs)

IN: Copil, Jarry, Kudla

Next: Ramos-Vinolas