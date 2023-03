Nicolás Jarry: Mi mayor cambio fue mental, el tomar el control de mi vida

El tenista número uno de Chile, Nicolás Jarry (52º en el ránking de la ATP) recordó su gran título del Chile Open y el camino duro que tuvo para regresar a la élite tras su sanción por dopaje en 2020,

En diálogo con la Revista Sábado de El Mercurio, Jarry expresó: "El mayor cambio fue mental y de tomar el control de mi vida en todos los aspectos, controlar mis decisiones y arriesgarme a hacer las cosas que yo quería internamente. Fueron muchas batallas internas para seguir este camino".

"El cambio más grande que he hecho es seguir mi corazón y no tanto la cabeza. Creer más en mí, tomar más las riendas y jugar los campeonatos que quería, entrenar de cierta forma. Al principio uno es guiado por tu papá, por la familia o gente que sabe más. Pero llegué al punto donde dije: aunque sepan más, yo tengo que ir por mi propio camino y equivocarme y analizar las cosas mejor para tomar mejores decisiones", añadió.

Sobre la sanción, rememoró: "Todo el proceso fue feo, cuando tenía que probar que todo fue sin intencionalidad... Cuando volví jugué tres partidos muy malos y fue frustrante, pero no me bajoneé tanto porque sabía que iba a ser difícil. Fue más difícil que cuando empecé a jugar tenis porque el tenis es más competitivo y los rivales más duros".

Finalmente, habló del ATP de Santiago: "Me acuerdo de un grito de un hincha en la final (cuando estaba perdiendo en el tie break del segundo set), no me acuerdo mucho qué me generó, pero salí a darlo todo... Me estaba faltando un poco de energía, pero el público me ayudó a salir adelante".