Nicolás Jarry se sacudió de su mala racha con un emocionante triunfo en Roma

El chileno Nicolás Jarry (24° del mundo) puso fin a su mala racha de cuatro derrotas seguidas en el circuito de la ATP con un vibrante triunfo contra el italiano Matteo Arnaldi (37°), por parciales de 6-2 y 7-6(6).

El gran mérito del nieto de Jaime Fillol en este compromiso fue levantar siete puntos de set en contra en el segundo set, cerrando la historia con una soberbia reacción, tras poco más de dos horas de juego.

"Nico" tuvo un excelente primer set, llegando a estar 5-1 con dos quiebres a favor y sellando ese parcial con un contundente 6-2.

No obstante, en la segunda manga se complicó el desarrollo con un quiebre en el octavo juego por parte del crédito local.

Jarry quebró tras cartón, pero la primera situación al límite fue en el siguiente game, en el que el nacional tuvo tres set points en contra con su saque, de los que pudo escapar.

El set continuó hasta el tie break y ahí parecía que todo se estiraba hasta el tercero, dado que Arnaldi estuvo 6-2 arriba, con cuatro puntos de set más a su favor.

