Nicolás Jarry también logró entrar al cuadro principal en Ginebra

Finalmente serán dos los tenistas chilenos que disputarán el cuadro principal del torneo ATP 250 de Ginebra, Suiza, luego que Nicolás Jarry (71°) logró entrar este viernes y se sumó a Cristian Garin (35°), que aseguró su acceso el jueves.

La bajada de tres jugadores, el serbio Laslo Djere (32°), el italiano Matteo Berrettini (33°) y el rumano Marius Copil (81°), hizo que corriera la lista y permitió el ingreso del español Albert Ramos (88°), del estadounidense Denis Kudla (80°) y de Jarry.

Ahora los nacionales deberán esperar el sorteo del main draw, que se realizará este mismo viernes para conocer a sus rivales de primera ronda.

Los principales tenistas de este certamen que se jugará desde este domingo son el italiano Fabio Fognini (12°), el ruso Daniil Medvedev (14°) y el suizo Stan Wawrinka (29°).

Geneva update:

OUT: Djere, Berrettini, Copil

IN: Ramos-Vinolas, Kudla, Jarry

Next: Gojowczyk