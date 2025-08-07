Nicolás Jarry vs Pedro Martínez en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el Masters 1000 de Cincinnati

Nicolás Jarry regresa al circuito ATP tras recibir una wild card para el Masters 1000 de Cincinnati y enfrentará su primer gran desafío ante el español.

🎾 ¿Contra quién jugará Nicolás Jarry en primera ronda de Cincinnati?

Nicolás Jarry (100° del mundo) enfrentará al español Pedro Martínez (68°) en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati este jueves 7 de agosto. El tenista chileno regresa al circuito ATP tras recibir una invitación especial de la organización del torneo.

Ambos jugadores tienen un historial empatado 1-1 en sus enfrentamientos directos. Martínez se impuso en su primer duelo en Kitzbühel 2022 con parciales de 7-6(4) y 6-3, pero Jarry se tomó revancha en el Rio Open 2023 con una victoria contundente por 6-2 y 6-2.

El español llega en mejor momento tras competir recientemente en Wimbledon, donde cayó en tercera ronda ante Jannik Sinner. Martínez es un jugador sólido que se siente cómodo en las canchas rápidas americanas.

⏰ ¿Cuándo y a qué hora juegan Jarry vs Martínez en Cincinnati?

Nicolás Jarry y Pedro Martínez se enfrentan este jueves 7 de agosto a las 11:00 horas de Chile en la Champions Court del Lindner Family Tennis Center.

📅 Fecha: Jueves 7 de agosto

⏰ Hora: 11:00 horas de Chile

🏟 Estadio: Champions Court, Cincinnati

El ganador de este duelo se enfrentará en segunda ronda al estadounidense Tommy Paul (15°), quien quedó libre como cabeza de serie 13 del torneo.

📺 ¿Dónde ver en vivo Jarry vs Martínez en Cincinnati?