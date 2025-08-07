Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Nicolás Jarry vs Pedro Martínez en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el Masters 1000 de Cincinnati

Nicolás Jarry debuta en el Masters 1000 de Cincinnati.

Foto: Photosport Nicolás Jarry vs Pedro Martínez en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el Masters 1000 de Cincinnati
Nicolás Jarry regresa al circuito ATP tras recibir una wild card para el Masters 1000 de Cincinnati y enfrentará su primer gran desafío ante el español.

🎾 ¿Contra quién jugará Nicolás Jarry en primera ronda de Cincinnati?

Nicolás Jarry (100° del mundo) enfrentará al español Pedro Martínez (68°) en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati este jueves 7 de agosto. El tenista chileno regresa al circuito ATP tras recibir una invitación especial de la organización del torneo.

Ambos jugadores tienen un historial empatado 1-1 en sus enfrentamientos directos. Martínez se impuso en su primer duelo en Kitzbühel 2022 con parciales de 7-6(4) y 6-3, pero Jarry se tomó revancha en el Rio Open 2023 con una victoria contundente por 6-2 y 6-2.

El español llega en mejor momento tras competir recientemente en Wimbledon, donde cayó en tercera ronda ante Jannik Sinner. Martínez es un jugador sólido que se siente cómodo en las canchas rápidas americanas.

⏰ ¿Cuándo y a qué hora juegan Jarry vs Martínez en Cincinnati?

Nicolás Jarry y Pedro Martínez se enfrentan este jueves 7 de agosto a las 11:00 horas de Chile en la Champions Court del Lindner Family Tennis Center.

  • 📅 Fecha: Jueves 7 de agosto

  • ⏰ Hora: 11:00 horas de Chile

  • 🏟 Estadio: Champions Court, Cincinnati

El ganador de este duelo se enfrentará en segunda ronda al estadounidense Tommy Paul (15°), quien quedó libre como cabeza de serie 13 del torneo.

📺 ¿Dónde ver en vivo Jarry vs Martínez en Cincinnati?

  • 📺 TV: ESPN para toda Latinoamérica

  • 💻 Streaming: Disney+ Premium

  • 📲 Cobertura completa: Sigue toda la actualidad de Nicolás Jarry en Cincinnati a través de Al Aire Libre

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
