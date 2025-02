Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo conocieron a sus rivales para el Argentina Open

El tenis nacional da vuelta la página y comienza a palpitar nuevamente el inicio de las competencias individuales del circuito ATP, el cual tendrá como primera parada el torneo 250 que se disputará en Buenos Aires, Argentina.

Los chilenos que competirán en este certamen son Alejandro Tabilo (27° del ranking ATP), quien vuelve a las canchas tras su eliminación en el Abierto de Australia y Nicolás Jarry (38°), que regresó hace una semana a jugar en los dobles de la Copa Davis, pero que no disputa un encuentro individual desde el primer Grand Slam del año.

La primera raqueta nacional pasó directamente a los dieciseisavos de final, al ser cabeza de serie del torneo. Es por ello que Tabilo espera rival entre el francés Alexandre Muller (58°) y un tenista que está disputando el qualy del torneo.

