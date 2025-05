Nicolás Jarry ya tiene rival para su tarea titánica de revalidar la final del Masters 1000 de Roma

Hace un año Nicolás Jarry alcanzó la final del Master 1000 de Roma, con lo que trepó hasta el 16º lugar del ranking de la ATP, la mejor posición de toda su carrera, pero un año después se ve enfrentado a la enorme tarea de revalidar esos puntos.

Al momento de comenzar el torneo Jarry, si no consigue triunfos, descenderá más allá del puesto 150º, lo que lo llevará a jugar campeonatos challengers, y en algunos ATP 250 disputar las clasificatorias, por lo mismo tiene la obligatoriedad de reeditar lo realizado la temporada 2024, y por ello está abocado plenamente con todo su círculo en lograr una buena actuación.

El cuadro principal del último gran torneo sobre la arcilla, previo a la disputa del Gran Slam de Roland Garros dio a conocer el cuadro principal del certamen, donde el único chileno que aparece por ahora es Nicolás Jarry, a la espera de que Tomás Barrios logre sortear la qualy.

El Príncipe quedó emparejado en primera ronda ante el francés Hugo Gastón (78º), y de avanzar, se verá las caras con el argentino Francisco Cerundolo (18º), en un torneo que además contará con el regreso a las canchas del número uno del mundo, Jannik Sinner, luego de cumplir su sanción de sólo tres meses por dopaje.

