Djokovic: Los Grand Slam son prioridad en este momento de mi carrera

El serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking ATP, reconoció este lunes que, tras lograr el récord de semanas al frente de la clasificación mundial, su prioridad es hacerlo bien en los torneos Grand Slam y que encara el torneo Masters 1.000 de Roma de esta semana como una preparación para Roland Garros.

"Mi calendario es distinto, se siente distinto. No voy a decir que se siente raro, porque me está gustando disfrutar de otras cosas que me interesan. Juego un nivel definido de torneos para prepararme mejor para los Slam", dijo Djokovic.

"No jugué bien en Montecarlo, pero creo que ese torneo, este de Roma y el de Belgrado son suficientes para construir mi forma y llegar al máximo a París. Allí es donde quiero pelear", agregó el serbio, cinco veces campeón en Roma.

"No estoy muy enfocado en el ranking, en este momento de mi carrera mi principal interés son los Slam. Alcancé el récord de más semanas como número 1 y ahora mi interés son los Slam y hacerlos valer para mi carrera", insistió.

Nole, de 33 años, superó este año el récord del suizo Roger Federer de 311 semanas al frente del ránking ATP, y preparó un calendario de torneos reducido con respecto al que siguió durante la mayor parte de su carrera. concluyó.