Djokovic recibió negativa de exención médica en EE.UU. y no podrá jugar en Indian Wells y Miami

El número uno del mundo Novak Djokovic no recibió una exención médica para entrar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el Covid-19, por lo que no jugará los Masters 1.000 de Indian Wells (8 al 19 de marzo) y Miami (22 marzo al 2 de abril).

Así lo dio a conocer el senador florida Rick Scott a través de su cuenta de Twitter, en una publicación en la que pidió al Presidente Joe Biden que deje entrar a Djokovic, al igual que otro senador Marco Rubio.

"Nole" tampoco pudo entrar el año 2022 al país norteamericano, por lo que se perdió el US Open.

It makes NO SENSE that @JoeBiden says COVID-19 is over but still bars @DJokerNole from competing at the Miami Open because of his bogus vaccine mandate.



We need to pass our FREEBIRD Act with @SenMikeLee to fix this NOW. https://t.co/ziFqzxX5OA