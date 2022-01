Martina Navratilova: Admiro a Djokovic, pero no puedo defenderlo

La ex tenista Martina Navratilova, ganadora de 59 Grand Slams entre individuales y dobles, admitió que admira a Novak Djokovic, pero que no puede defender su decisión de no vacunarse.

La tenista estadounidense, de origen checoslovaco, se pronunció en el programa británico "Good Morning Britain" sobre el caso de Djokovic, que ha montado un escándalo en Australia por su posición de no vacunarse contra el coronavirus.

"Es increíble" dijo sobre el serbio. "Y se podría haber evitado. Ojalá Novak se hubiera vacunado. Le admiro mucho, pero no puedo defender su decisión de no vacunarse", añadió.

El serbio esgrimió un contagio el 16 de diciembre como excusa para no vacunarse y poder recibir una exención médica para entrar a Australia y disputar el primer Grand Slam del año.

Esto se ha puesto en duda por los actos a los que acudió Djokovic en los días posteriores al contagio, a lo que el tenista replicó que no conoció el resultado hasta un día después y admitió que el 18 asistió a una entrevista pese a que era consciente de ser positivo.

"A mí me daría mucho más miedo contagiarme por no estar vacunada que cualquier otro efecto secundario que pudiera tener por vacunarme. Hay que preocuparse también del resto de personas. En los vestuarios estamos muy cerca los unos de los otros", opinó Navratilova.