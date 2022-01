"No sea un Djokovic": El irónico llamado de la banda Simply Red a vacunarse

En el marco de la controversial situación que está pasando el tenista serbio Novak Djokovic, la reconocida banda musical británica Simply Red utilizó con ironía la figura del número uno de la ATP para hacer un llamado a vacunarse contra el Covid-19 y "protegernos" entre todos.

Don’t be a Djokovic, take the easy route, get your COVID-19 jabs, protect yourself and others. We’re In This Together.