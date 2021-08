Novak Djokovic anunció que no participará del Masters 1.000 en Cincinnati

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció este martes que no participará en el torneo de Masters 1.000 en Cincinnati, que comenzará el próximo sábado, por necesitar descanso tras una intensa temporada.

"Deseo compartir con ustedes que me saltaré el torneo de Cincinnati para aprovechar lo mejor posible el tiempo para la recuperación y para pasar más tiempo con mi familia", escribió Djokovic en sus redes sociales.

La primera raqueta del mundo, que este año ganó los tres Grand Slam ya disputados: Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, antes de perder en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio ante el alemán Alexander Zverev admitió que la intensa temporada le ha pasado factura.

"He perdido mucha energía" desde el Abierto de Australia, a comienzos de año, hasta Tokio, y "ahora estoy por completo centrado en la recuperación y los preparativos para el US Open. Me alegro de verlos otra vez en Nueva York", explicó.