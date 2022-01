Novak Djokovic arriesga a perder el número uno del ránking ATP por su baja en el Australian Open

Una jornada fatídica ha vivido el serbio Novak Djokovic tras ser deportado de Australia y confirmar su baja en el primer Grand Slam de la temporada. No obstante, la pesadilla puede seguir, ya que puede perder el número uno del mundo en las próximas semanas.

Daniil Medevedev (2º) y Alexander Zverev (3º) buscarán desplazar al balcánico en el torneo oceánico, para lo que necesitan ser campeones, ya que Djokovic perderá 2.000 puntos por no estar en Melbourne.

"Nole" no jugará en Australia porque al no estar vacunado no tiene la autorización para pisar el suelo de ese país libremente. Esto fue confirmado este domingo en un juicio de Inmigración.

De todas formas, si el serbio no pierde el número uno en este certamen, posiblemente lo hará en la primera gira por Estados Unidos de la temporada, en Indian Wells y Miami, porque a esa nación tampoco puede estar sin las inoculaciones.