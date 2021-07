Novak Djokovic celebró los memes que le han dedicado por su gran elasticidad en la cancha

El tenista número uno del mundo Novak Djokovic celebró en redes sociales los memes que le han dedicado, producto de su gran elasticidad para salvar puntos en algunos partidos del circuito ATP.

"Nole" utilizó sus cuenta de Twitter para compartir algunas de estas hilarantes imágenes, en los que lo ubican escalando junto a Spiderman, subiendo el Big Ben de Londres y pasando de un camión a otro, entre nuevas imágenes que han salido.

The memes are so good guys 🤣🤣😂😂😂 keep tagging me bahahaaa #WimbledonThing pic.twitter.com/j4vkYYcB0E