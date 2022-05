Novak Djokovic tras cambio de gobierno en Australia: "Me encantaría volver"

En una conferencia de prensa en la que se abordaron temas ajenos a Roland Garros, Novak Djokovic, número 1 del mundo, habló sobre su posible regreso a Australia, cuyas elecciones han resultado en un gobierno diferente al que le impidió su estancia en el país, y sobre el encarcelamiento de su antiguo entrenador y leyenda del tenis, Boris Becker.

Después de la holgada victoria ante Aljaz Bedene que le da el pase a los octavos de Roland Garros ante el argentino Diego Schwartzman, "Nole" agradeció también la presencia en la arcilla parisina de Arsene Wenger y Zinedine Zidane.

"He leído las noticias, pero no tengo ni idea si mi visado será reautorizado, si voy a poder regresar a Australia. Me encantaría poder regresar y jugar el Open de Australia. No tengo rencor. Pasó lo que pasó, pero si hay la posibilidad jugaré el Open de Australia, donde he tenido los grandes éxitos en el Grand Slam", declaró.

En las legislativas del pasado domingo, el laborista Anthony Albanese sustituyó como jefe de Gobierno al conservador Scott Morrison, cuya administración impidió a Djokovic jugar el Open de Australia por no estar vacunado contra el Covid-19.

El jugador de Belgrado llegó a estar recluido durante una semana en un centro de Melbourne, donde las autoridades australianas retienen a los demandantes de asilo.