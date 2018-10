Bautista acusó que el arbitraje favoreció a Roger Federer: "No es la primera vez"

El español Roberto Bautista (28° de la ATP) acusó que el árbitro de su partido por octavos de final en el Masters 1.000 de Shanghai favoreció al suizo Roger Federer (2°), que finalmente se quedó con el triunfo.

"Estoy un poco disgustado con el resultado porque creo que hice méritos para ganar o para ponerme en situación de ganar. Fue la primera vez que tuve a Federer contra las cuerdas, era un buen día para ganarle y al final no pudo ser", dijo a la Agencia EFE tras el partido.

El suizo necesitó casi dos horas para doblegar por 6-3, 2-6 y 6-4 al castellonense, quien mostró lo mejor de su tenis y logró sumar su primer set ante el número dos del mundo de los 20 que han jugado.

En la tercera manga, cuando ambos estaban empatados a 4 puntos, el árbitro ordenó repetir un punto después de que el juez pitara fuera una bola de Bautista, que estaba dentro, y de que Federer estampara la pelota contra la red.

"Era un momento de mucha tensión. Me puse 30-0, con dos buenos saques, se me puso 30 iguales y sentí la tensión de tener a Federer delante, de que el partido se ponía en un punto muy crítico. En un momento tan decisivo como ese, en un 'deuce', un punto más o un punto menos es decisivo", explicó.

Bautista utilizó la palabra "favoritismo" para definir una situación que "no es la primera vez" que se produce. "No creo que me haya ganado por esa bola, pero en mi opinión no creo que el árbitro haya estado acertado ahí", añadió.

Aún así, agregó, se va "tranquilo a casa" porque dio "todo como siempre".

Federer jugará los cuartos de final contra el japonés Kei Nishikori, número 12 del mundo.