Roger Federer: No me retiraré pronto, aún tengo más tenis que dar

El tenista Roger Fereder, considerado uno de los mejores en la historia, habló sobre su futuro y afirmó que aún no piensa en el retiro, pues siente que aún puede ofrecer su talento en el circuito.

"Estoy luchando para regresar. Quiero volver a estar en una pista de tenis. Me encantaría seguir jugando contra los mejores. Siento que todavía puedo dar un poco más. Si no puedo, eso sería todo, pero definitivamente no me voy a alejar del tenis ahora", comentó Federer, según consignó Tennis World.

Federer tuvo una cirugía en la rodilla derecha en junio pasado, y su último partido fue una exhibición con Rafael Nadal en febrero. Desde ese entonces, el actual número cuatro del mundo no ha estado en una pista de tenis.

"Ha sido un largo proceso de recuperación. El progreso no es tanto por días, sino por semanas. Siento que he tenido una buena mejoría. Volví a practicar la semana pasada", detalló.

"Fue divertido, no lo hacía desde febrero. Espero volver el otro año, al principio de enero", aseveró el ganador de 20 Grand Slams.