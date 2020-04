Roger Federer sobre Marcelo Ríos: "Me encantaba verlo jugar"

El suizo Roger Federer, cuarto en el ranking mundial y considerado uno de los mejores tenistas en la historia, nuevamente manifestó elogios por el talento del chileno Marcelo Ríos, ex número del mundo.

El helvético, muy activo en redes sociales durante la cuarentena por el coronavirus, dialogó con sus seguidores y preguntó qué jugador sería genial sacar del retiro. Un fanático sugirió al primer sudamericano la cima de la ATP, y Federer no dudó en expresar sus loas.

"Me encantaba verlo jugar. Estoy muy feliz de haber jugado con él", escribió Federer, junto con una bandera chilena.

Loved watching him play,

So happy i played him! 🇨🇱 Chiiiiii https://t.co/Y1VkjXKSIU