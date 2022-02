Roger Federer: Todavía no puedo correr, es una lesión de recuperación muy lenta

El tenista suizo Roger Federer, ex número uno del mundo, habló sobre la recuperación tras ser operado en su rodilla derecha y aclaró que falta bastante para su retorno a las canchas.

"Siento que sabré más cosas en abril, ahí sabré cómo me encuentro físicamente. Hasta ahora, todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques", comentó Federer a una entrevista para Credit Suisse.

En la misma línea, el tenista de 40 años indicó que esperará un par de semanas para hacer ejercicios: "Ya veremos como reaccionará mi cuerpo a este tipo de situaciones. Los ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis".

"En estos momentos, el impulso está ahí. Estoy motivado por volver y hacer mi trabajo. he estado entrenando estos días en el gimnasio. Tan duro como se me permite. Las cosas están yendo bien, pero es una lesión de recuperación muy lenta. Me gustaría ir más rápido, pero los médicos y personal físico me están frenando para evitar recaídas", explicó.

El último partido de Federer, ganador de 20 Grand Slams, fue en los cuartos de final de Wimbledon 2021, el pasado 7 de julio, ante el polaco Hubert Hurkacz.