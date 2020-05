Nick Kyrgios insiste en un Live con Nadal, Federer o Djokovic: "Seamos abiertos y honestos"

Luego de su llamativa conversación con el británico Andy Murray en un Live por redes sociales, el australiano Nick Kyrgios demostró que sigue interesado en poder tener una charla con alguien del "Big 3" del tenis, ya sea el serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer o el español Rafael Nadal.

A través de su cuenta de Twitter, el oceánico publicó el mensaje "¿Novak, Nadal o Federer, quien quiere ser el siguiente? Seamos abiertos y honestos".

Novak or Nadal or feds or anyone next? Let’s be OPEN & HONEST