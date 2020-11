Rafael Nadal: Roger Federer fue mi gran rival y eso nos benefició a ambos

El español Rafael Nadal, número dos del ranking ATP, habló sobre su relación con el suizo Roger Federer (4°), su gran adversario en esta generación, señalando que la rivalidad benefició la carrera de ambos.

"Es uno de los grandes hombres de la historia del deporte. Fue mi gran rival, y esto nos benefició a ambos, y también un poco al tenis", sostuvo Nadal en entrevista con el medio italiano Corriere della Sera.

"En algunas cosas nos parecemos, nos preocupamos por la tranquilidad y la familia. Y en otras somos diferentes, él es suizo, yo soy latino, y tenemos diferentes carácteres, culturas y formas de vida", precisó.

Además, descartó tener una mala relación con el australiano Nick Kyrgios (44°).

"Dicen que no me llevo bien con Kyrgios. Eso no es cierto. Una vez le dije lo que tenía que decir y eso fue todo. La verdad, me cansa guardar rencor", explicó.