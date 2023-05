Rafael Nadal se bajó de Roland Garros y anunció su retiro para el 2024

El español Rafael Nadal, que este jueves anunció que no participará en la próxima edición del torneo de Roland Garros, afirmó además que su intención es que el 2024 sea su último año como tenista profesional.

"La evolución de la lesión que tuve en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible. En este momento, no voy a poder estar. Con lo que es ese torneo para mí, pueden imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", comenzó diciendo el manacorí en su academia.

"Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis. E intentar encarar el año que viene con garantías. Creo que será mi último año", añadió.

Del mismo modo, Nadal apuntó que: "Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", afirmó.

El torneo de Roland Garros, que Nadal ha ganado 14 veces, se juega entre el 22 de mayo y el 11 de junio en París.