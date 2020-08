Rafael Nadal se restó del US Open y dejó el título vacante

El español Rafael Nadal anunció su decisión de restarse del US Open 2020 debido a que la situación sanitaria "sigue muy complicada en todo el mundo", por lo que quedó vacante el título que logró el año pasado en Flushing Meadows.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control", señaló en un comunicado que publicó en Twitter.

"Sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar es una barbaridad", añadió Nadal.

El español ganó el 2019 el Grand Slam norteamericano con victoria en la final sobre el ruso Daniil Medvedev.